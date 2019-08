Calciomercato, la lista degli svincolati di lusso: possibili colpi last minute

Diciassette giorni. ‘Solo’ 17 giorni per mettere a segno gli ultimi colpi di mercato. Poi il rintocco della campana: tutto finito, quel che è fatto è fatto. A poco più di due settimane dal termine, diversi club ancora sono alla ricerca dell’affare determinante, del tassello mancante per presentarsi con una rosa veramente competitiva. Ma cosa offre, attualmente, questo calciomercato? Spulciando un po’ la lista degli svincolati, l’acquolina in bocca verrebbe a chiunque. Difficilmente in passato, a 17 giorni dal termine, è stato possibile consultare un catalogo così interessante. La voglia del colpo last minute potrebbe sfiorare il pensiero anche dei nostri club di Serie A. Ma procediamo con ordine e vediamo i gioielli ancora senza dimora.

GLI SVINCOLATI IN DIFESA - Si può partire subito con un ex Lazio: Martin Caceres. Dopo l’avventura all’ombra del Colosseo ha deciso di sposare nuovamente la causa Juventus: per la terza volta. A fine stagione, ha salutato tutti: il classe ’87 è pronto a mettersi ancora in gioco. Altra conoscenza del mondo biancoceleste è sicuramente Stephan Lichtsteiner, reduce dalla missione con la maglia dell’Arsenal. Mica male per chi cerca esperienza e concretezza nella rosa. Tra gli svincolati troviamo anche Gabriel Paletta, volto noto del calcio italiano che ha deciso di vivere un’esperienza in Oriente, allo Jiangsu Suning. C’è poi Rami, protagonista di una brutta storia con la maglia del Marsiglia: risoluzione unilaterale del contratto per lui, a causa di comportamenti non ritenuti professionali. Nome che fa gola può essere quello di Fabio Coentrao, svincolato di lusso dopo la militanza nel Rio Ave. Si può leggere nell’elenco anche l’usato sicuro Sorrentino, che tra i pali ha sempre detto la sua, o Ignazio Abate che ha salutato il Milan.

SVINCOLATI A CENTROCAMPO - Anche qui non si casca male. Iniziamo con Fredy Guarin, colombiano che il campionato italiano ha conosciuto. Dopo l’esperienza in Cina, è pronto per una nuova sistemazione. Yoann Gourcuff potrebbe essere altra opzione allettante per un colpo last minute. Così come Montolivo, che negli ultimi tempi non è riuscito a trovare spazio nel Milan ma che rimane un nome di esperienza. Cerca casa pure Marchisio, che di talento ne ha: con lo Zenit non si è espresso al meglio, 15 presenze e due gol nella passata stagione. L’infortunio al ginocchio, ovviamente, ha pesato. Bertolacci è sulla lista, corteggiato in passato anche dalla Lazio. Una nuova squadra potrebbe accoglierlo dopo la parentesi poco redditizia al Milan. Altro calciatore libero di prendere la sua strada è Keisuke Honda, ex Milan che ha chiuso la sua esperienza con il Melbourne Victory: 17 presenze e 7 gol per lui. Chiudiamo con Ben Arfa, francese dal grande talento attualmente libero di spostarsi.

SVINCOLATI IN ATTACCO - Pure in questo settore si viaggia forte. Sturridge è un nome non da poco: ex Chelsea e Liverpool, il curriculum non manca. E che dire di Frank Ribery, stella del Bayern Monaco per tanti anni. La carta d’identità non è più fresca come una volta, ma è un giocatore di spessore che potrebbe infiammare le piazze. C’è anche un obiettivo Lazio: Fernando Llorente. Il giocatore, dopo aver disputato una finale di Champions League con il Tottenham, cerca casa. Il problema per i biancocelesti è rappresentato dal costo abbastanza esoso dell’operazione: 3,5 milioni di euro a stagione per tre anni. Il calciomercato chiuderà tra 17 giorni, tutti i club ancora intenzionati a mettere a segno un colpo stanno alla finestra: gli svincolati aspettano.

LAZIO, DURMISI IN USCITA

LAZIO, IL FERRAGOSTO DEI BIANCOCELESTI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE

Pubblicato il 16/08 alle ore 15:00