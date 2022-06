Calciomercato, la Salernitana punta un ex obiettivo della Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

Prosegue senza sosta il calciomercato estivo. L'obiettivo è sempre lo stesso: rinforzarsi in vista della prossima stagione. La Salernitana gradirebbe affrontare un campionato un po' più tranquillo rispetto a quello da poco concluso che ha visto la squadra di Nicola compiere una vera e propria impresa culminata con la salvezza nonostante la sconfitta con l'Udinese 4-0 dell'ultima giornata. Il nuovo ds Morgan De Sanctis si sta già muovendo per portare in Campania qualche colpo importante. L'attacco è senza dubbio il reparto più caldo. Mentre proseguono i contatti per il rinnovo di Djuric, il club granata sta cercando l'intesa con l'Hellas Verona per Kevin Lasagna. Il centravanti classe '92, cercato anche dalla Lazio lo scorso anno come vice Immobile, può essere il primo rinforzo offensivo per Nicola vista anche la possibile partenza di Federico Bonazzoli.