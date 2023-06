Calciomercato, la Uefa mette un freno ai club: il provvedimento

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È questione di settimane e poi il mercato aprirà i battenti in tutta Europa consentendo ai club di ufficializzare trasferimenti in entrata e in uscita. Per evitare plusvalenze creative, la Uefa ha deciso di porre un freno alle società per evitare che possa essere eluso il fair play finanziario. Come riporta l’Equipe, a partire dal primo luglio entrerà in vigore un provvedimento che consentirà al massimo organismo europeo, tramite un organo interno, di controllare che il valore dei trasferimenti sia corrispondente al reale prezzo stabilito. Impedendo così la contabilizzazione di importi differenti. Le modalità di applicazione della regola però ancora non sono state rese note.

