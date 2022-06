Calciomercato Lazio, Acerbi all'Inter? Cosa dicono i bookmakers

Le quote del trasferimento del centrale alla corte di Simone Inzaghi in nerazzurro visti i possibili addii di Skriniar e de Vrij...

CALCIOMERCATO LAZIO - Grandi manovre per Lazio e Inter in difesa, con i due club che devono fare i conti con addi e arrivi. Milan Skriniar si avvicina sempre di più al PSG e una sua partenza viene pagata dai bookmakers 1,50 volte la posta. Le alternative portano i nomi di Bremer, il cui arrivo in nerazzurro è quotato a 1,40, e Francesco Acerbi. Il centrale, inseguito anche dal Milan, potrebbe ritrovare Simone Inzaghi dopo gli anni in biancoceleste. Il suo arrivo alla Pinetiva è offerto a 3,50. Altra vecchia conoscenza dalle parti di Formello è Stefan de Vrij, il cui addio all'Inter è quotato 2,40. Difficile che all'Inter possa sbarcare Theate del Bologna visto che il suo trasferimento è quotato 6 volte l'importo giocato.