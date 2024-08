Calciomercato Lazio | Akturkoglu piace allo Spartak: Galatasaray su Isaksen?

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Galatasaray molto attivo sul mercato. Un centrale difensivo, un terzino sinistro, un'ala e un numero 10: questi gli obiettivi di mercato secondo i principali media turchi. Nelle ultime ore sarebbe arrivata un'offerta importante che potrebbe sbloccare il mercato in entrata del club giallorosso. Lo Spartak Mosca ha messo sul piatto circa 20 milioni per il cartellino di Kerem Akturkoglu. La cessione dell'esterno, che però non è ancora convinto della destinazione, potrebbe dare il via alle entrate per il Galatasaray.

Tra gli obiettivi della società turca c'è anche Gustav Isaksen. L'attaccante danese, in uscita dalla Lazio, era stato accostato negli scorsi mesi anche al Fenerbahce di Mourinho in quello che potrebbe essere un derby di mercato. L'uscita dell'ex Midtjylland consentirebbe ai biancocelesti di inserire in lista un altro over 22. Isaksen ha estimatori in Turchia, piace ai club ma anche a parecchi tifosi che sui social cercano di farsi sentire con le proprie società.