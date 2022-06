Calciomercato Lazio, avanti tutta per Carnesecchi: la situazione...

La Lazio non molla Carnesecchi nonostante i quattro mesi di stop del portiere. La società capitolina è in trattativa con l'Atalanta per chiudere...

Marco Carnesecchi si è operato alla spalla e come conferma il comunicato dell'Atalanta, proprietaria del cartellino, l'intervento è perfettamente riuscito. La Lazio ha seguito la situazione da diretta interessata, Lotito ha parlato direttamente con il medico che ha svolto l'operazione ed è stato rassicurato. Ora i biancocelesti, secondo quanto riporta La Repubblica, sarebbero pronti a proseguire la trattativa nonostante Carnesecchi resti out per i prossimi quattro mesi. La Lazio e l'Atalanta sono in continuo contatto, i bergamaschi hanno accettato la formula del prestito con obbligo di riscatto ma la loro richiesta è di 15 milioni di euro.

Una richiesta lontana dall'offerta della Lazio la quale, conscia anche della situazione del portiere, vorrebbe un ulteriore sconto dall'Atalanta che, nelle scorse settimane, era scesa da una valutazione iniziale di 18 milioni di euro ai 15 sopracitati e non vuole scendere ancora. La Lazio dal canto suo si è spinta fino a un prestito oneroso da 1.5 milioni più obbligo fissato a 11 milioni, cifra non distante dalla richiesta bergamasca, ma neanche così vicina. La chiave per sbloccare questa situazione, quasi di stallo, potrebbe essere la percentuale della futura rivendita. L'Atalanta ha aperto a questa possibilità, ma solo per una cifra molto importante, circa il 20%. Le parti si sono lasciate in questo modo e nella giornata di domani è previsto un altro contatto per cercare di venirsi ancora di più incontro.