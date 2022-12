Calciomercato Lazio, Bonazzoli a Roma: un'occasione per entrambi

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Nella passata stagione Federico Bonazzoli è stato protagonista di una grandissima rimonta con la Salernitana, riuscendo a conquistare una salvezza storica, che sulla carta sembrava quasi impossibile da raggiungere. Il classe 1997 con le sue 10 reti (a cui ne vanno aggiunte due in Coppa Italia) ha dato un contributo fondamentale, realizzando anche il record personale di marcature in una singola stagione. Nella seconda e ultima parte del 2022, complice anche la concorrenza di Piatek e Dia, non è riuscito però a ripetersi: realizzando 1 rete in 14 presenze. Troppo poco per un attaccante con il fiuto del gol e che ha bisogno di fiducia per esprimersi al massimo. Ecco perché l'interesse della Lazio può rappresentare per lui una duplice occasione, come al contempo lo sarebbe per Sarri. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Bonazzoli a Roma farebbe in primis un salto di qualità a livello di classifica e, conscio del suo ruolo, sarebbe maggiormente incentivato nello sfruttare le occasioni a lui offerte. Lo spazio in questo senso non sarebbe un problema, dal momento che Immobile ha la necessità di riposare, sia a partita in corso, sia nelle competizione europee e questo garantirebbe all'attaccante granata la possibilità di dire la sua ed esordire in Conference League. Ma il suo arrivo sarebbe un'occasione anche per la Lazio, e Sarri, che avrebbe a disposizione un attaccante per far rifiatare il bomber e, soprattutto, con caratteristiche simili a quelle richieste dal tecnico.

IL MERCATO BLOCCATO E LA POSSIBILE SOLUZIONE - L'occasione, però, potrebbe essere bloccata dall'Indice di Liquidità. La Lazio, infatti, ha la necessità di cedere per acquistare e la sola uscita di Kamenovic in prestito con diritto di riscatto allo Sparta Praga, smuove veramente poco. In quello spiraglio che, però, lascia aperto: la Lazio potrebbe tentare il colpo. Se, infatti, la società biancoceleste dovesse riuscire nel trovare un accordo sulla base del prestito secco, allora Bonazzoli potrebbe arrivare in biancoceleste e ogni tipo di discorso sarebbe rimandato a giugno. Un'ipotesi complessa, ma non impossibile, alla quale la Lazio potrà lavorare se vuole regalare a Sarri il suo attaccante.

