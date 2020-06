Calciomercato Lazio, c'è l'offerta per Hickey: 100mila euro agli Hearts

Aaron Hickey, è un difensore classe 2002 cresciuto nelle giovanili del Celtic che si sta facendo strada nel campionato scozzese con la maglia degli Hearts. Il giocatore, seguito da Milan, Manchester City e Crystal Palace, era stato accostato alla Lazio dai media inglesi. Ancora 17enne, ha ampi margini di miglioramento, potrebbe diventare un'alternativa a Lulic o essere un uomo in più fra i centrali. Il suo contratto scade nel 2021 e il calciatore non è intenzionato a rinnovare. Gli Hearts ultimi in classifica sono ormai retrocessi, a meno che non venga attuata una riforma del campionato scozzese. La Lazio può strapparlo a un prezzo di mercato molto competitivo. Stando a quanto scrive il Messaggero, Tare avrebbe avanzato un'offerta da 100mila euro per portarlo a Roma, anticipando la concorrenza. Sarebbe un colpo in prospettiva, alla Luiz Felipe. Anche il Bayern Monaco ci starebbe pensando.



