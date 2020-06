Calciomercato Lazio, dal Brasile: "Il Krasnodar tenta Talles Magno, ma il club rifiuta..."

Era finito in orbita Lazio Talles Magno, diciassettenne talento brasiliano del Vasco da Gama. Come riporta però il sito brasiliano Esporte New Mundo.com.br, nelle ultime settimane il club avrebbe ricevuto un’importante offerta di 20 milioni di euro dai russi del Kuban Krasnodar.

LA SITUAZIONE – Il tutto sembra essere al momento in stand-by, a causa della delicata situazione economico-finanziaria dei bianconeri: i brasiliani detengono l’85% del cartellino dell’attaccante, e vorrebbero trarre il massimo dalla vendita del proprio gioiellino. Per questo, avrebbero rifiutato in maniera informale la ricca proposta del club russo, il quale sarebbe stato disposto anche a trattare una percentuale sulla futura rivendita. La vicenda però sembra solo apparentemente chiusa, e l’impressione è che il Vasco da Gama non abbia chiuso le porte ad una cessione talento. Il Kuban resta in vantaggio, e sul calciatore sembrerebbero esserci anche le sirene del Siviglia e del Bayer Leverkusen. La Lazio al momento non pare aver fatto mosse ufficiali, ma chissà che l’accelerata del Krasnodar non invogli i biancocelesti a muoversi per il brasiliano.

