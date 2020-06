Serie A, passa la linea Gravina nel Consiglio Federale: la situazione

AGGIORNAMENTO ORE 17.00 - Vince quindi la linea del presidente federale Gabriele Gravina con 18 voti favorevoli e 3 contrari. Il piano A prevede la conclusione regolare dei campionati, il piano B playoff e playout, il piano C l'algoritmo con cui verrebbero stabiliti i piazzamenti europei e le retrocessioni ma non ci sarebbe l'assegnazione dello scudetto. A margine del Consiglio federale il presidente Gravina ha rilasciato delle dichiarazioni alla stampa.

Alle ore 12 è cominciato il Consiglio Federale, altra tappa importante in vista della ripresa della Serie A. Emergono le prime indiscrezioni in merito alle decisioni prese. Come riporta l'ANSA, è passata la linea del presidente della FIGC Gravina: 18 voti a favore, 3 contrari. Dunque, in caso di stop del campionato, sarà utilizzato l'algoritmo per stabilire i verdetti delle retrocessioni e delle qualificate in Europa. Inoltre, anche in Serie B sarà l'algoritmo a sancire play-off, play-out e retrocessioni. Il Consiglio federale ha decretato, infine, che ad essere promosse nel campionato cadetto saranno Monza, Vicenza e Reggina. Imposto poi lo stop definitivo al campionato di Serie A femminile, di cui verrà spiegata nelle prossime ore la decisione in merito ai verdetti.

PLAY-OFF E PLAY-OUT - Secondo quanto riportato da Sky, in caso di definitivo stop del campionato saranno play-off e play-out a restituire i verdetti. Dunque, sarebbe questo il piano B per stabilire Scudetto e retrocessioni. In tal caso l'algoritmo rappresenterebbe un piano C. Si attende comunque l'ufficialità per avere certezza delle decisioni prese.

Pubblicato il 08-06 alle 14.00