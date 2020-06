Serie A, playoff e playout il piano B: ancora da decidere il format

Il Consiglio federale ha votato a maggioranza la proposta del presidente Gravina per quanto riguarda gli scenari in caso di nuovo stop dei campionati. Il piano B è rappresentato da playoff e playout, tramite i quali verrebbero assegnati lo scudetto e i piazzamenti europei (Champions ed Europa League) e decise le retrocesse. Se la linea è stata ufficializzata oggi, per il format bisognerà ancora attendere: secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com nei prossimi giorni partirà la discussione sul numero delle squadre coinvolte per i rispettivi traguardi.