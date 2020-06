Serie A, l'algoritmo è il piano C in caso di stop: ecco come funziona

Il Consiglio federale di oggi ha stabilito gli scenari in caso di nuovo stop del campionato. Mentre per playoff e playout saranno necessari altri incontri per decidere il format, è stato stabilita la formula matematica che sta alla base dell'algoritmo. La classifica verrebbe stilata facendo la somma tra i punti accumulati in classifica al momento della sospensione, il prodotto tra la media punti nelle gare disputate in casa e il numero rimanente di partite casalinghe e il prodotto tra la media punti nelle gare disputate in trasferta e il numero rimanente di partite fuori casa. In definitiva: punti conquistati+(media punti in casa*numero di partite rimanenti in casa)+(media punti in trasferta*numero di partite rimanenti in trasferta). Nel caso in cui si dovessero registrare situazioni di parità, l'ordine della classifica terrebbe conto di:

- punti negli scontri diretti (solo se tutte le squadre coinvolte li hanno disputati entrambi);

- differenza reti segnate e subite negli stessi incontri (solo se tutte le squadre coinvolte li hanno disputati entrambi);

- differenza fra la media a partite di reti segnate e subite fino alla sospensione;

- maggior numero di reti segnate in media a partita fino alla sospensione definitiva;

- minor numero di reti subite in media a partita fino alla sospensione definitiva;

- del sorteggio.