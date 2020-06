CIES, i giocatori più costosi della Serie A: due laziali nella Top 20

Nell'analisi settimanale, CIES Football Observatory ha stilato una graduatoria dei calciatori con il valore di mercato più alto tra quelli che militano dei migliori cinque campionati europei. La nuova classifica tiene conto dell'effetto che il Coronavirus ha avuto sui dati. In vetta c'è Mbappé, con 259,2 milioni di euro, seguito subito da Raheem Sterling e Jadon Sancho. Nella top 10 non ci sono giocatori del nostro campionato. Dietro a coloro che occupano il podio, ci sono rispettivamente Alexander-Arnold, Rashford, Salah, Mané, Griezmann, Daviez e Kane.

SERIE A - Per quanto riguarda il nostro campionato, lo scettro è nelle mani di Matthijs de Ligt, con un valore di mercato di 104,7 milioni. Il difensore della Juventus è seguito dai nerazzurri Lautaro Martinez e Lukaku, rispettivamente a 98,9 e 90,3 milioni di euro. Il primo biancoceleste in graduatoria è Sergej Milinkovic-Savic, a quota 49 milioni e in dodicesima posizione. Ciro Immobile, a 38,8 milioni, chiude le prime venti posizioni.

