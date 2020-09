Calciomercato Lazio, Cairo: "Tante pretendenti per Izzo, ma per noi è importante"

Definiti gli acquisti di Fares e Muriqi, in attesa dell'ufficialità nei prossimi giorni, la Lazio prepara l'assalto al difensore. Il profilo che resta in pole è quello di Kumbulla, ma Tare ha un occhio puntato anche su Izzo del Torino. Il presidente dei granata Urbano Cairo, a margine dell'Assemblea di Lega che ha decretato la creazione di una media company coi fondi privati per la Serie A, si è soffermato anche sul calciomercato.

IZZO - "Sirigu sicuramente rimarrà. Izzo è un giocatore molto importante per noi, ha una serie di pretendenti ma non lo lasciamo andare via a cuor leggero".

L'ASSEMBLEA - "E' stata una buonissima decisione quella presa, per di più all'unanimità. Un cambiamento importante, epocale. Credo possa essere molto positivo, s'è presa una direzione che andrà a valorizzare molto di più il calcio italiano. Riapertura stadi? Ci siamo confrontati e pensiamo che possa essere una buona cosa tornare a riaccogliere i tifosi negli stadi. Anche perché è possibile per i singoli eventi e non vedo perché no in campionato... Poi ci sarà da capire in quanti possono entrare. Nelle prime partite mi sembra di capire non sarà possibile, ma poi spero che ogni partita possa essere quella buona per riaprire"

Diritti Tv: i 20 club di A hanno dato l'ok per creare una media company con fondi privati

DIRETTA - Calciomercato Lazio, desiderio Kumbulla ma Tare sonda le alternative

TORNA ALLA HOME PAGE