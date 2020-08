Calciomercato Lazio, Casasola torna alla Salernitana

CALCIOMERCATO LAZIO - Tigao Casasola torna in prestito alla Salernitana. La Lazio e il club campano non hanno ancora pubblicato i comunicati, ma non ci sono più dubbi. Nonostante il pressing del Cosenza per confermarlo e l'inserimento in extremis del Chievo, l'argentino torna all'Arechi con la formula del prestito. Decisivo il confronto telefonico tra il calciatore e Lotito, ma anche la richiesta di Castori. Il neo tecnico granata ha messo l'argentino tra le priorità. Il jolly di Buenos Aires è uno dei pallini del tecnico dai tempi del Trapani e non ha voluto rinunciare in nessun caso a lui. Il sudamericano farà parte del ritiro della Salernitana a Sarnano. Il club ha diramato la lista dei convocati e, oltre all'argentino, sono presenti anche Karo, Cicerelli, Maistro, Dziczek e Gondo, tutti di proprietà biancoceleste ma che resteranno un'altra stagione a Salerno. Ecco l'elenco:

PORTIERI: De Matteis, Micai, Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: Aya, Casasola, Galeotafiore, Guzzo, Kalombo, Karo, Lopez, Migliorini;

CENTROCAMPISTI: Cicerelli, Di Tacchio, Del Regno, Iannone, Iannoni, Maistro, Martorelli, Orlando;

ATTACCANTI: Cernigoi, Djuric, Giannetti, Gondo, Riosa.

Patryk Dziczek e Lamin Jallow resteranno a Salerno per proseguire i rispettivi protocolli riabilitativi. Inoltre Dziczek nei prossimi giorni raggiungerà la Polonia per gli impegni con la Nazionale Under 21.

