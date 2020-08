FORMELLO - Lazio, Luiz Felipe salta l'appello odierno. Immobile sempre decisivo

Giorno tre, penultimo allenamento in quel di Formello per la Lazio prima della partenza per Auronzo di Cadore. Sarebbe dovuto essere l'ultimo, lo slittamento di 24 ore della data di imbarco però, ha cambiato i piani. Domani mattina andrà in scena un'altra seduta, poi dopo pranzo la squadra si sposterà verso Fiumicino. Dopo quelli effettuati giovedì (ufficiosamente risultati tutti negativi), oggi è andato in scena il secondo giro di tamponi per l'intera rosa. I risultati saranno importanti per capire se l'intero gruppo potrà raggiungere il Veneto. Inzaghi è ancora in attesa di poter compilare la sua lista convocati ufficiale.



LA SEDUTA - Riscaldamento, torelli, una fase di possesso palla lunga circa 12 minuti, poi una breve corsa defaticante prima della partitella a campo ridotto durata 15 minuti e decisa da una rete del solito Ciro Immobile. Per la terza volta consecutiva sono i blu ad aggiudicarsi la sfida, stavolta meno emozionante (le precedenti erano terminate 4-3 e 4-2). L'attaccante partenopeo mette lo zampino anche oggi, raccogliendo di testa un cross di Lazzari che vale l'1-0 finale. Lucas Leiva conferma di essere sulla via del recupero e anche oggi si intravede sullo sfondo mentre si allena insieme al preparatore Fonte. Un differenziato per lui che presto potrà tornare ad aggregarsi al gruppo. Ma la notizia del giorno è l'assenza di Luiz Felipe. Il brasiliano, fino a ieri sempre presente, oggi non si è visto con i compagni sul terreno di gioco. Riposo precauzionale, o forse qualcosa in più, nelle prossime ore andrà approfondita la sua situazione. Assenti anche Cataldi, Adamonis, Proto, Acerbi, Patric, Escalante, Lulic, Adekanye e Correa. L'argentino è riuscito a rientrare dalla Grecia soltanto nella serata di ieri con un volo privato. Non dovrebbe aver problemi a partire con il gruppo.