Lazio, oggi altra giornata di test: tamponi negativi, ma c'è un caso anomalo

Ieri la Lazio ha annunciato ufficialmente lo slittamento della partenza per Auronzo a domani (la squadra sarebbe dovuta partire oggi, ndr), ma comunque la squadra di Inzaghi inizierà la preparazione per la prossima stagione in Veneto.

TEST E TAMPONI - A quanto risulta dalla rassegna stampa di Radiosei, i capitolini avrebbero scelto la via della prudenza in quanto tutti i tamponi fatti risulterebbero ufficiosamente negativi (al momento non c'è stato alcun comunicato ufficiale), ma un caso potrebbe essere anomalo in quanto le analisi del sangue sarebbero sballate. Un altro giorno di test è la cosa giusta da fare per essere sicuri di partire in totale sicurezza. Si è deciso di rinviare la partenza anche per aspettare Correa: il Tucu, durante la sua permanenza in Grecia, è entrato in contatto con delle persone risultate positive, ma i due tamponi fatti sono risultati entrambi negativi. Da ieri sera l'argentino è a Roma ed oggi anche lui verrà valutato dal team medico di Avellino a cui la Lazio si appoggia per i tamponi e che porterà con sè ad Auronzo.