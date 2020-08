Calciomercato Lazio, per Casasola c'è anche il Chievo: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - Tra Cosenza e Salernitana potrebbe spuntare il Chievo. Tiago Casasola piace a mezza Serie B e la Lazio sta studiando la soluzione migliore per l'argentino. I calabresi, dopo sei mesi da protagonista, avrebbero voluto confermarlo e addirittura acquistarlo a titolo definitivo. A complicare la situazione ci ha pensato Castori che, appena insediatosi sulla panchina della Salernitana, ha chiesto come rinforzo il suo pupillo che conosce dai tempi del Trapani. La prossima settimana dovrebbe arrivare l'ufficialità, ma potrebbe anche esserci una grande sorpresa. Come sottolinea l'edizione odierna de L'Arena, il Chievo Verona avrebbe chiesto il ragazzo di Buenos Aires. Gli ottimi rapporti fra le due società, rinforzati dagli affari Kiyine e Ndrecka, potrebbero scavalcare ogni ostacolo e regalare il calciatore ad Aglietti. Le prossime ore saranno decisive con Cosenza, Chievo e Salernitana che sperano di abbracciare il jolly sudamericano. Chi la spunterà?

