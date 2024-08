Calciomercato Lazio | Concorrenza per Fernandez-Pardo: due italiane e un'inglese interessate

C'è la fila per Matias Fernandez-Pardo. L'esterno del Gent è da tempo nel mirino di Lazio e Roma che stanno fiutando l'affare. Il classe 2005 sembra sempre più vicino all'addio tanto che nell'ultima amichevole contro il Dender, è rimasto per novanta minuti seduto in panchina. Il 19enne, ala sinistra di professione e con contratto in scadenza nel 2026, si sente pronto per il grande salto. Le richiesta di certo non mancano. Come riportato da TMW, infatti, oltre alle due romane, il giocatore è finito nel mirino del Milan e del Southampton, prossima avversaria della Lazio in amichevole. La richiesta del club belga si aggira intorno ai 15 milioni, nelle prossime settimane potrebbero arrivare novità importanti sul suo futuro.