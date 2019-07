Calciomercato Lazio, da Adekanye a Vavro: il meglio della giornata

CALCIOMERCATO LAZIO - Terza giornata dall'apertura ufficiale della sessione estiva del calciomercato e in casa Lazio non si è rimasti di certo a guardare. Il club biancoceleste ha ufficializzato l'arrivo di Bobby Adekanye. L'olandese si trasferisce nella Capitale a parametro zero dal Liverpool e rinforzerà il reparto avanzato delle aquile. In attacco si cerca sempre un vice Immobile che possa sostituire Caicedo, destinato a salutare Formello. I bookmakers sono scatenati e puntano tutto su Luca Waldschmidt che precede Simeone e Robben. Dall'attacco al centrocampo dove la Lazio ha effettuato un sondaggio per Bennancer dell'Empoli. Sul giocatore, però, è in vantaggio la Fiorentina. In difesa caldissime le piste che portano a Manuel Lazzari e Denis Vavro. Per l'esterno dovrebbe mancare solo il comunicato ufficiale, ma l'accordo è pressoché totale. Per il centrale del Copenaghen è tutto fatto, ma l'emergenza infortuni dei danesi farà slittare l'affare di qualche giorno. Più lontano Martin Hinteregger ,con l'allenatore dell'Augsburg che ha detto di aspettarlo in ritiro per l'inizio della stagione.

MERCATO IN USCITA - Si muove molto anche in uscita con il Siviglia che non molla Luis Alberto. Il club andaluso ha pronta una nuova offerta per provare a vincere le resistenze della Lazio. Intanto la Fiorentina ha bussato alla porta per chiedere Patric. Il giocatore è in uscita dai biancocelesti e potrebbe fare al caso dei viola. Non si può non parlare di Segej Milinkovic Savic, blindato da Tare e valutato oltre 100 milioni di euro. L'Inter lo sogna, quasi impossibile che l'affare possa andare in porto, ma potrebbe essere il Psg l'unica squadra a potersi permettere il serbo. Il numero 21 avrebbe messo un like galeotto sui social alla nuova maglia dei francesi, ma troppo poco per parlare di un futuro in Ligue1. La Lazio si tiene stretto il Sergente e non ha intenzione di privarsi di lui a meno che qualcuno non bussi con una somma a tre cifre che potrebbe rimettere tutto in discussione.

