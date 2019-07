Calciomercato Lazio, la Fiorentina insiste per Patric: le novità

CALCIOMERCATO LAZIO - La Fiorentina pensa a Patric. Il terzino spagnolo è in uscita dalla Lazio e potrebbe ripartire da Firenze. La squadra viola, appena acquistata da Commisso, deve rinforzarsi sulla corsia di destra,dopo che Laurini è andato al Parma, e avrebbe pensato proprio all'ex Barcellona. Come riporta l'edizione odierna de Il Tempo, i toscani sono interessati al giocatore che la Lazio considera in uscita. Su di lui, nei giorni scorsi, c'erano stati i sondaggi del Parma e del Cagliari ma potrebbe essere al Franchi il futuro dell'attuale numero quattro biancoceleste. Proprio nello stadio del capoluogo toscano, Patric ha giocato una delle sue migliori partite la scorsa stagione facendo vedere tutte le sue qualità di corsa e dinamismo. Montella per la fascia destra vorrebbe un giocatore di spinta e l'identikit dell'iberico farebbe al caso suo. Nei prossimi giorni se ne saprà di più, ma il futuro del canterano blaugrana potrebbe essere con la maglia viola.

