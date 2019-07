Calciomercato Lazio, tecnico Augsburg: "Aspettiamo Hinteregger in ritiro"

La difesa della Lazio avrà dei rinforzi dal calciomercato. Denis Vavro è sempre più vicino, ma le entrate potrebbero non essere finite. Tra i nomi accostati c'è Martin Hinteregger, di proprietà dell'Augsburg, negli ultimi 6 mesi in prestito all'Eintracht Francoforte che spinge per riaverlo. Il tecnico proprio dell'Augsburg Martin Schmidt ha parlato alla stampa tedesca rivelando lo stato delle cose: "Non c'è nessuna novità, Hinteregger è sotto contratto con noi. Lo aspettiamo l'8 luglio come di consueto sul campo di allenamento, se non accade qualcosa prima, ma non credo. Si sta ancora curando dall'infortunio alla costola, che ha subito durante l'ultima partita internazionale. Suppongo che rimanga con noi, della sua qualità non c'è bisogno di parlarne".

