Calciomercato Lazio, per Vavro è fatta: domani le visite mediche

Ve lo avevamo anticipato: l'arrivo di Vavro alla Lazio è ormai in dirittura d'arrivo. Definito l'accordo tra le parti, ora tutto è pronto: domani mattina il difensore slovacco è atteso in Paideia per le visite mediche. A renderlo noto, è l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio. Dunque, dopo l'accelerata di oggi, la Lazio e Vavro convoleranno a nozze: un affare che costerà al club biancoceleste in totale 10,5 milioni (9 fissi, 1,5 di bonus dal facile raggiungimento).

