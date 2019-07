Calciomercato Lazio, tutti pazzi per Milinkovic: e l'Inter sogna

Milinkovic è tornato al centro delle discussioni inerenti al calciomercato. Che il serbo sia un calciatore apprezzato da tutti, è fuori dubbio. Avere un talento così in mezzo al campo è il sogno di molti, sogno che rimane però difficile da realizzare a fronte delle richieste di Lotito. Il PSG sembra essere il club più concretamente interessato al giocatore. Ma anche dalla Serie A, come riporta calciomercato.com, potrebbe arrivare qualche affondo. L'Inter potrebbe pensare a un'eventuale operazione che possa portare il gioiello di Lotito a Milano. Rimane comunque, come già detto, un sogno. Il centrocampo di Conte ancora non è completo, servirebbe un colpo ad effetto per fare il salto di qualità. Ausilio e Marotta sono alla ricerca dell'elemento giusto, e non è un segreto che l'ex dirigente bianconero abbia messo da tempo gli occhi su Milinkovic. In passato qualche timido contatto è stato avviato, senza ulteriori sviluppi. Eppure, per un pezzo da 90 del genere l'Inter potrebbe pensare anche di fare una follia. Per rendere più contenuta la cifra richiesta dalla Lazio, nell'operazione potrebbe essere inserito un profilo molto gradito a Inzaghi: Roberto Gagliardini. Si parla comunque, giusto ribadirlo, di un sogno che il club nerazzurro cova: le speranze di riuscire nell'impresa sono basse.

