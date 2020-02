Calciomercato Lazio, Dalla Bona: "Giroud? Senza un sostituto..."

Giroud è stato il nome che ha caratterizzato gli ultimi giorni del calciomercato della Lazio. Alla fine il francese, inseguito anche dall'Inter, è stato bloccato dal Chelsea ed è rimasto a Londra. A Radio Sportiva sul tema si è espresso Samuele Dalla Bona, ex centrocampista dei Blues: "Giroud? Si era capito che Lampard non lo volesse mollare facilmente. Quando non trova il cambio giusto, un giocatore così il Chelsea non te lo lascia".

GIROUD, LAZIO O INTER? - "Penso avrebbe fatto più comodo all'Inter, a giudicare da come gioca Conte. Il tecnico nerazzurro avrebbe voluto la doppia coppia Lukaku-Lautaro e Giroud-Sanchez".

