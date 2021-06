Calciomercato Lazio, dalla Spagna insistono: duello col Granada per Jovetic

È stato fatto recentemente il nome di Stevan Jovetic per il calciomercato della Lazio, considerando soprattutto che il giocatore sta per svincolarsi dal Monaco e che è sotto la procura di Fali Ramadani, lo stesso agente di Maurizio Sarri. La voce che la Lazio sia interessata al montenegrino arriva ora anche dalla Spagna, dove Mundo Deportivo scrive di un possibile duello con il Granada per aggiudicarsene le prestazioni. Una possibilità, che però ancora non sembra vicina a concretizzarsi.