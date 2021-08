Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "Jony pronto a rescindere con i biancocelesti"

Jony al passo d'addio. Un altro giocatore fuori dal progetto di Sarri può lasciare Formello già nelle prossime ore. Secondo quanto riportato diversi media spagnoli, infatti, il giocatore ex Malaga è sul punto di rescindere il contratto (con scadenza 2023) con la Lazio e tornare in patria. Su di lui ci sono diversi club spagnoli. Il Rayo Vallecano, l'Alaves in Liga e lo Sporting Gijon che milita invece nella Serie B iberica. Con il cartellino in mano, Jony sarebbe libero di scegliere l'offerta che più lo soddisfa. Dalla Spagna ne sono sicuri: Jony è sul punto di rompere il contratto con la Lazio.