Calciomercato Lazio, dalla Spagna: l'Alaves pensa al clamoroso ritorno di Jony

Sergio Fernandez, ds dell'Alaves, è al lavoro per rinforzare il club spagnolo e per farlo starebbe pensando a un doppio clamoroso ritorno. Sul taccuino sarebbero infatti finiti i nomi di Jony e Alfonso Pedraza. Entrambi arrivarono in prestito rispettivamente dal Malaga e dal Villarreal, dimostrando tutto il loro potenziale. Jony, arrivato alla Lazio in estate, non ha convinto nel ruolo di esterno a tutta fascia, per questo il club, che sta cercando rinforzi a sinistra, non avrebbe particolare interesse a trattenerlo a Roma. Per il club una sua cessione rappresenterebbe una plusvalenza sicura in virtù dell'arrivo a parametro zero nella Capitale.

