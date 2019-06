Calciomercato Lazio, dalla Turchia: "Offerta al Besiktas per Dorukhan"

Ecco il nome nuovo che arriva ancora dalla Turchia. La Lazio avrebbe messo fortemente gli occhi su Dorukhan Tokoz, centrocampista difensivo del Besiktas. Classe 1996, in questa stagione si è consacrato in Super Lig, mettendo a segno tre gol e fornendo tre assist vincenti ai compagni. La notizia è rimbalzata su tutti i siti di informazione sportiva in Turchia, nonostante qualche giorno fa il presidente del Besiktas Orman avesse smentito di offerte arrivate per lui. Stando a quanto si legge, il calciatore è stato attenzionato da molti club, ma l'unica offerta arrivata sul tavolo dei bianconeri, sarebbe quella della Lazio. I biancocelesti hanno messo sul piatto 7 milioni di euro, cifra considerata troppo bassa rispetto ai 12 milioni richiesti.

