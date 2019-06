Calciomercato Lazio, Caicedo non rinnova: per il club vale 9 milioni

L’ultima stagione ha conquistato i tifosi della Lazio, ma il futuro di Felipe Caicedo al momento è lontano dalla Capitale. Arrivato in biancoceleste nel 2017 per 2.5 milioni di euro, l’ecuadoriano aveva firmato un contratto triennale. Ma, con l’accordo ora in scadenza, il prolungamento non appare al momento ipotesi probabile. Da una parte la volontà del club che, nonostante Inzaghi voglia trattenerlo, preferirebbe ringiovanire il reparto. Dall’altra quella del giocatore, alla ricerca dell’ultimo contratto importante della sua carriera. Già a febbraio, prima del derby con la Roma, lo aveva tentato il Dalian di Hamsik: oggi l’attaccante è corteggiato in Turchia e gradirebbe un ritorno negli Emirati Arabi Uniti. Difficile che la Lazio possa garantirgli un importante aumento, ma - come riporta la rassegna di Radiosei - Lotito valuta comunque il suo cartellino non meno di 8-9 milioni. Questi i soldi da portare per liberarlo e che rendono la situazione in fase di stallo. Caicedo, il prossimo inverno, potrebbe decidere autonomamente il suo futuro e liberarsi poi a parametro zero, tuttavia la volontà di entrambe le parti è evitare questo scenario. La Lazio aspetta le offerte.

LAZIO, L'ULTIMA CHANCE DI LUKAKU

CALCIOMERCATO, CAIRO RIFIUTA OFFERTE PER IZZO

CLICCA QUI PER TORNARE ALL'HOMEPAGE