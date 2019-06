Calciomercato, Cairo rifiuta le offerte per Izzo: trattativa per l'adeguamento

Due club di Premier sulle tracce di Armando Izzo, che in passato era finito anche nel mirino della Lazio. Arsenal ed Everton hanno proposto 25 milioni di euro al Torino, che ha rifiutato entrambe le offerte. Secondo quanto riportato da Sky Sport il presidente granata Urbano Cairo non ha ritenuto congrua e addirittura pensa al rinnovo con adeguamento. Incontro andato in cena con l'agente del difensore e trattativa intrapresa. Mazzarri ci spera, la sua difesa ha nell'ex Genoa una vera e propria colonna.

