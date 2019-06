Lazio, Borriello 'ospita' Luis Alberto a Ibiza: il Mago si allena in Spagna

LAZIO, LUIS ALBERTO SI ALLENA A IBIZA - Continua a tenersi in forma Luis Alberto. Le voci di mercato non lo distraggono dalle ferie. E dopo il piacere, anche un po' di dovere non guasta. Il Mago della Lazio si sta godendo le vacanze in Spagna ed ha approfittato dell'ospitalità di Marco Borriello per allenarsi un po'. L'ex attaccante di Roma e Milan, infatti, gestisce un campus per giovani talenti a Ibiza, proprio dove Luis Alberto sta trascorrendo gli ultimi giorni di riposo prima di tornare in Italia. Qualche esercizio in palestra e una piccola sgambata, lo spagnolo non esagera. Insieme a lui anche altre conoscenze della Serie A: il lazialissimo Romagnoli, il Papu Gomez e Andrea Petagna, uno degli obiettivi del calciomercato Lazio. Quando Ibiza fa rima con sport e divertimento.

CALCIOMERCATO LAZIO, ACCORDO PER MILINKOVIC AL PSG?

CALCIOMERCATO LAZIO, SETTIMANA DECISIVA PER VAVRO

CLICCA QUI PER TORNARE ALL'HOMEPAGE

Pubblicato alle 0:25