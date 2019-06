Calciomercato Lazio, dalla Francia: "Per Milinkovic il PSG vuole inserire una contropartita"

Nel pomeriggio in Serbia si è scritto di Milinkovic a un passo dal PSG e di un accordo raggiunto tra il club francese e la Lazio. La voce ha creato molto scalpore, soprattutto in Francia e in serata parisunited.fr ha rincarato la dose. Secondo questo sito Leonardo al momento si trova davanti a due necessità: deve acquistare Milinkovic per alzare la cifra tecnica del centrocampo e contestualmente piazzare Paredes, prelevato a gennaio dallo Zenit. Combinando le due cose viene riportata la volontà del PSG di inserire proprio Paredes nella trattativa con la Lazio. Uno scenario perlomeno azzardato, considerando che l'argentino è costato ai francesi 47 milioni di euro soltanto cinque mesi fa e percepisce un ingaggio di 7 milioni annui. Inoltre lo storico dice che la Lazio quando lavora in uscita mal digerisce contropartite tecniche. Suggestioni, il calciomercato è anche questo.

Pubblicato il 24/06 alle 23:30