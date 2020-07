Calciomercato Lazio, dalla Turchia: pronta l'offerta per Muriqi, ma da Formello...

La voce torna a rimbalzare dalla Turchia: "La Lazio ha pronta un'offerta da 16,5 milioni per Vedat Muriqi". Rieccolo il gigante kosovaro, ancora una volta accostato ai biancocelesti. È un evergreen, non passa mai di moda. I media turchi sono convinti che, a breve, Lotito e Tare possano recapitare una super proposta al Fenerbahce per arrivare a Muriqi che, in questa stagione, ha segnato 15 gol in 31 gare giocate in campionato. Ma cosa c'è di vero dietro a questi rumors? Da Formello arrivano smentite. La Lazio non ha mai avvicinato davvero Muriqi, non c'è mai stato nulla di concreto né con l'entourage del giocatore e tantomeno con il club gialloblu di Istanbul. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, l'attaccante kosovaro non rientra nei piani del club biancoceleste che sta sondando altri profili come avevamo spiegato ieri: attenzione soprattutto a Borja Mayoral, attaccante spagnolo di proprietà del Real Madrid, con cui la Lazio ha allacciato contatti per capire la fattibilità di un'eventuale operazione. Occhio anche a nomi mai usciti finora, si sa che Tare ama lavorare sottotraccia. Ma sul taccuino del ds laziale non c'è il nome di Vedat Muriqi.

