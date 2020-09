Calciomercato Lazio, Dimarco resta al Verona: strategia Inter per Kumbulla?

Marash Kumbulla rimane al centro delle trattative di calciomercato. La Lazio, dopo aver abbandonato la pista, è tornata a trattare e anche dall'estero gli interessamenti non mancano. Anche l'Inter potrebbe mostrare nuovo interesse per il difensore classe 2000, in virtù dei buoni rapporti con l'Hellas Verona. Come riporta Tuttomercatoweb.com il terzino sinistro Federico Dimarco, dopo il trasferimento in gialloblù in prestito a gennaio, proseguirà la sua avventura agli ordini di Ivan Juric. Dimarco e Salcedo erano considerati come potenziali contropartite nell'affare Kumbulla, imbastito dall'Inter con Setti. Nei prossimi giorni si capirà se ci sarà il ritorno di fiamma dei nerazzurri.

