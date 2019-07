Calciomercato Lazio, è addio con Capanni: niente rinnovo per Luan

AGGIORNAMENTO ORE 20.00 - La Lazio e Luan Capanni sono pronti a dirsi addio. Il club aveva fatto sottoscrivere al brasiliano un contratto di un anno con opzione, ma Tare ha deciso di non esercitare questo diritto. Capanni del resto sarebbe rimasto in Primavera da fuoriquota essendo un classe 2000 e sarebbe stato necessario trovargli una sistemazione in prestito. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione in esclusiva, la Lazio ha invece deciso di lasciar libero l'ex Flamengo. Non sono bastati i 13 gol in stagione per persuadere il ds a prolungare l’accordo, insomma Capanni non aveva convinto del tutto. L’incontro di oggi con il Milan ha portato a galla la cosa che a Formello, in realtà, era stata affrontata già qualche giorno fa. Ora Luan è libero di scegliere il suo futuro. Un futuro che sembra ormai tinto di rossonero.

Nell'ultima stagione è stato uno dei migliori elementi della Primavera della Lazio. Arrivato a parametro zero dal Flamengo, ora il futuro di Luan Capanni è più nebuloso che mai. L'attaccante brasiliano in questi minuti è a Casa Milan, sede del club rossonero, per un incontro con Geoffry Monacada, responsabile dello scouting del Diavolo e Mikael Silvestre che da qualche tempo ha preso la procura del ragazzo. Poco dopo si è unito a loro anche Boban. Il meeting è ancora in corso, il Milan piomba su Capanni.

Pubblicato il 4/7 alle ore 17.35