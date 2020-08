Calciomercato Lazio, è ufficiale: Kishna torna all'ADO Den Haag - FOTO

LAZIO, KISHNA ALL'ADO DEN HAAG - Ora è ufficiale: Ricardo Kishna torna all'ADO Den Haag, squadra olandese con cui ha giocato in prestito dalla Lazio. Il contratto dell'attaccante con i biancocelesti è scaduto il 30 giugno scorso, si vociferava di un suo ritorno in patria e così è stato. L'annuncio del trasferimento lo hanno dato il club olandese e lo stesso Kishna sui social. "Kishna is back, è tornato di nuovo e ha firmato per un anno con opzione per un'altra stagione" ha scritto l'ADO Den Haag. "Tornato a casa" invece il messaggio dell'ex Lazio su Instagram.

