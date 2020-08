Calciomercato Lazio, Baiocchini: "Per Muriqi ballano ancora 3 milioni"

CALCIOMERCATO LAZIO, MURIQI - Vedat Muriqi resta vicino alla Lazio, ma l'affare ancora non si chiude. La richiesta economica del Fenerbahce rimane lo scoglio da superare, il club biancoceleste ci sta lavorando. Il giocatore vuole trasferirsi a Roma, non ha neppure posato con il resto della squadra nella foto celebrativa del giorno della vittoria, la festa turca dell'indipendenza. Ulteriori dettagli sull'operazione arrivano dal giornalista di Sky Emanuele Baiocchini che precisa che "per Muriqi l'offerta della Lazio è arrivata a 19 milioni di euro. La richiesta del Fenerbahce è ferma a 22. Si lavora per colmare il gap". Ballerebbero, dunque, tre milioni tra domanda e offerta.

