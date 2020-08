DIRETTA - Calciomercato Lazio, idea Paquetà: i dettagli

AGGIORNAMENTO ORE 13.35 - Secondo il giornalista di Sky, Emanuele Baiocchini, tra la Lazio e il Fenerbahce per Muriqi ballerebbero circa tre milioni. Clicca qui per i dettagli.

AGGIORNAMENTO ORE 13.00 - Secondo quanto riportato da 'CalcioStyle.it', la Lazio avrebbe chiesto informazioni al Milan su Lucas Paquetà. La prima offerta sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto, mentre i rossoneri vorrebbero l'obbligo di riscatto. Il portale sportivo lancia, infine, l'ipotesi di uno scambio di prestiti con Felipe Caicedo. Ad oggi si tratta di un'idea che appare remota, poiché la Lazio non sembra intenzionata a cedere l'ecuadoriano in prestito, ma solamente a fronte di una soluzione definitiva. Non è la prima volta che il brasiliano viene accostato ai biancocelesti: già in passato la dirigenza capitolina aveva pensato a lui per sostituire Felipe Anderson.

La Lazio continua a lavorare in questa sessione di mercato che finirà ben oltre l'estate. I due obiettivi in pole sono ormai noti: Fares da una parte e Muriqi dall'altra. Questa potrebbe infatti essere la settimana decisiva per chiudere per entrambi i giocatori. La società poi è al lavoro anche sul fronte attacco, senza dimenticare di operare alcune cessioni.

FARES - Doveva essere il weekend decisivo e invece la fumata bianca non è ancora arrivata per l'acquisto di Fares. Il nodo è sempre lo stesso: la Lazio offre 7 milioni cash più due di bonus facilmente raggiungibili, la Spal continua a chiederne 10.

MURIQI - Piccola novità invece per quanto riguarda la situazione legata a Muriqi. Dopo lo stop di qualche giorno fa e la richiesta del patron del Fenerbahce di almeno 20 milioni di euro l'indizio arriva direttamente dai social. Infatti l'attaccante non è presente nelle foto di squadra di inizio stagione.

ATTACCO - Per quanto riguarda il reparto offensivo sembra essere tornato in auge il nome di Giroud. Il calciatore del Chelsea era stato vicinissimo alla Lazio a gennaio ma poi i Blues decisero di non farlo partire. La Lazio però potrebbe lavorare sotto traccia come accaduto proprio nella sessione di mercato invernale.

IN USCITA - Sono molti invece i giocatori con la valigia in mano in attesa solo di trovare una sistemazione. Oltre a chi è tornato dai prestiti: Durmisi, Badelj, Wallace in uscita ci sono anche Bastos e Caicedo, il primo è diretto in Turchia, il secondo in Qatar.

RINNOVI - Ciro Immobile a vita con la maglia della Lazio. L'attaccante biancoceleste ha infatti rinnovato con la società biancoceleste fino al 2025 con opzione 2026. Il bomber guadagnerà 20 milioni in cinque anni.

