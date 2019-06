Calciomercato Lazio, Gomez: "Negli ultimi due anni io vicino al biancoceleste"

Una suggestione di mercato mai divenuta realtà, un pallino mai raggiunto: Alejandro Gomez e la Lazio sono stati vicini l'uno all'altra nelle scorse sessioni di mercato. Proprio per parlare della possibilità di vestire la maglia biancoceleste negli scorsi anni, il Papu Gomez è intervenuto a Sky Sport, durante la trasmissione Calciomercato - l'originale, dichiarando: "È vero che negli ultimi due anni sono stato vicino alla Lazio. Vicino per modo di dire. Sapevo dell'interesse grazie al mio procuratore, ma io sono stato sempre molto chiaro. Il primo anno volevo giocare l'Europa League con l'Atalanta. Il secondo anno la Lazio giocava ancora in Europa League e forse io volevo una squadra di Champions. Il terzo anno c'è stata un'offerta molto importante dell'Arabia economicamente parlando. Ne ho parlato con la mia famiglia ma per fortuna sono rimasto a Bergamo".

