Calciomercato Lazio, il Perugia lavora per Casasola: la situazione

CALCIOMERCATO – Procede il mercato in casa Lazio, anche per quanto riguarda il piazzamento degli esuberi. Man mano la società sta sfoltendo la rosa, si lavora anche per Tiago Casasola che da tempo è finito nel mirino del Perugia. Dopo le esperienze tra Cremonese e Frosinone, il terzino è pronto per una nuova parentesi professionale. Come riporta Tuttosport, l’argentino è una delle richieste avanzate direttamente da Fabrizio Castori che lo conosce dai tempi della Salernitana. Il club umbro sta lavorando per cercare portare il biancoceleste alla propria corte, accontentando così anche le richieste del tecnico.

