De Ketelaere verso il Milan. E l'aiuto può arrivare... da Muriqi: i dettagli

In cima alla lista degli obiettivi di mercato del Milan c'è Charles De Ketelaere. Il club rossonero, riporta La Gazzetta dello Sport, avrebbe fatto un'offerta iniziale: 20 milioni più bonus. Ma il Leeds ha sparato alto, intorno ai 30 milioni. Ora il Milan, per competere, dovrebbe salire in zona 30/35 milioni, magari bonus compresi. L'offerta pare essere dietro l'angolo, a quel punto conterà la volontà del giocatore. Capire se il classe 2001 sarà davvero rossonero è questione di tempo, probabile si deciderà nei prossimi giorni. Nel frattempo, le ultime ore hanno lasciato un piccolo indizio. Il Bruges, sottolinea TMW, sembra pronto a spendere ben 10 milioni per Muriqi. Il kosovaro della Lazio è una prima punta, 10 milioni sono una cifra importante per il club belga. E De Ketelaere, in nerazzurro, gioca da attaccante centrale...

