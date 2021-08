Calciomercato Lazio, il Primavera Ndrecka vicino al Teramo: i dettagli

Poco più di tre ore mancano al gong finale della seduta estiva di calciomercato. E mentre la Lazio è al lavoro per regalare a Maurizio Sarri nuovi innesti adatti al nuovo gioco, alcuni club sono interessati ai biancocelesti, inclusi quelli del settore giovanile. È il caso, ad esempio, di Angelo Ndecka, classe 2001 e attualmente nella Primavera della Lazio. Il terzino sinistro, riporta TuttoMercatoWeb, sarebbe finito nel mirino del Teramo. Il giovane talento ha prolungato da poco il contratto che lo lega alla società capitolina dunque, nel caso in cui si definisse l'accordo con gli abruzzesi, si tratterebbe di un trasferimento in prestito.

DIRETTA - Calciomercato Lazio, Zaccagni e le uscite: l'ultimo giorno live

Cagliari, Caceres: "Ho avuto una grande carriera, voglio ancora fare bene"

TORNA ALLA HOMEPAGE