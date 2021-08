Cagliari, Caceres: "Ho avuto una grande carriera, voglio ancora fare bene"

Martin Caceres è un nuovo giocatore del Cagliari. Il difensore ex Lazio, Juventus e Fiorentina è il rinforzo per Semplici e ha ancora tanta voglia di poter dare il suo contributo. Queste le parole ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "Vado al Cagliari con voglia e innanzitutto l'obiettivo è giocare. Ai tifosi dico che vengo a dare il mio contributo. Ho avuto una carriera molto bella, ma vado a Cagliari per giocare e non a fare una passeggiata. Adesso mi unirò alla nazionale dell'Uruguay e poi dopo la sosta spero di fare bene".

