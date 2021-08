Calciomercato Lazio, Tinti (ag. Zaccagni): "Si chiude? Chiedete al club..."

La Lazio continua a corteggiare Mattia Zaccagni, ma c'è ancora distanza tra le parti. L'agente del calciatore, Tullio Tinti, è allo Sheraton di Milano ed è in contatto con i dirigenti biancocelesti. La Lazio offre un contratto da 1,7 milioni a stagione, la richiesta è di due milioni più bonus. Interpellato dai nostri inviati a Milano, Tinti ha risposto così: "Zaccagni-Lazio si farà? Non dovete chiedere a me, ma alla società”. L'agente poi, quando gli è stato chiesto se ci fosse ancora la possibilità di definire l'operazione ha allargato le braccia... Come a dire che ogni soluzione è in ballo. Il Verona, intanto, ha chiuso per Caprari e aspetta notizie sul fronte Zaccagni.