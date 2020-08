Calciomercato Lazio, il Psg piomba su Castagne: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - Il PSG piomba su Timothy Castagne. L'esterno dell'Atalanta è entrato prepotentemente nella lista dei desideri dei francesi per le corsie esterne. Dopo l'addio di Meunier, i transalpini dovrnno fare un colpo importante sulla fascia e il laterale della Dea potrebbe essere il nome giusto. Costanza di rendimento, versatilità (può giocare sia a destra che a sinistra) fanno di lui una possibile certezza. Sul giocatore c'è da tempo il Leicester, ma la squadra di Gasperini deve risolvere anche qualche grana. Le parole di Hateboer aprono a un possibile addio dell'olandese che sembrava l'unico certo della conferma, con Gosens e Castagne che potevano salutare Bergamo. Ora tutto è in bilico e bisognerà capire come andranno le cose. Non va dimenticato che in orbita Psg c'è anche Adam Marusic. Il montenegrino piace parecchio, ma la Lazio chiede 25 milioni di euro per privarsi del numero 77. Tutto è rimandato alla fine della stagione che coinciderà con la finale di Champions League. Molto dipenderà dal risultato di Neymar e compagni che se dovessero alzare il trofeo avrebbero un prize money importante da utilizzare sul mercato estivo.