Calciomercato Lazio, il Valencia spinge per Hysaj: i dettagli

Il terzino albanese può dire addio dopo un anno, il Valencia ha allacciato contatti con la Lazio, ma serve trovare l'accordo economico.

Elseid Hysaj può lasciare la Lazio, è in uscita, non è più intoccabile. Il rapporto con Sarri l'aveva portato a Roma, un anno fa, il giocatore s'era svincolato dal Napoli, aveva firmato un quadriennale da circa 1,8 milioni a stagione. Hysaj ha deluso, la prima stagione biancoceleste è stata un flop, mai a proprio agio né a destra e tantomeno a sinistra. Sarri ha dato l'ok alla cessione, sta valutando Marcelo, non ha mai accantonato l'idea di poter arrivare a Emerson Palmieri. Per arrivare a un nuovo esterno mancino, sarebbe bene liberare un posto, a oggi gli esterni in rosa sono quattro, la società non vorrebbe sovraccaricare il reparto. Hysaj piace molto al Valencia, è uno dei nomi indicati da Gattuso. Ci sono contatti da un paio di giorni, si lavora per trovare l'intesa economica. A oggi c'è differenza tra domanda e offerta, Lotito valuta Hysaj circa cinque milioni, può scendere a 4,5, il club spagnolo non vorrebbe arrivare a tanto. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi colloqui, Hysaj è arrivato a zero, può diventare una plusvalenza e liberare il posto a sinistra per un nuovo acquisto.