Calciomercato Lazio, Marcelo vuole i biancocelesti: tutti i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - La bomba Marcelo ha scosso l'ambiente Lazio. Le voci del possibile interessamento dei biancocelesti per il brasiliano hanno scatenato il popolo biancoceleste. Social presi d'assalto, foto e bandiere del Brasile hanno invaso i profili dei tifosi. La ciliegina sulla torta, la voglia di accogliere un calciatore di tale spessore e fresco vincitore della Champions League ha appassionato i sostenitori della prima squadra della Capitale. Un amore e una passione che è arrivata anche oltreoceano. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione in esclusiva, Marcelo avrebbe voglia di indossare la maglia con l'aquila sul petto. Stefano Quadri, intermediario dell'affare, lo dice ai nostri microfoni senza mezzi termini: "Marcelo non si aspettava una risposta così immediata. Lui è rimasto piacevolmente sorpreso da questa passione e ha stoppato le altre opzioni dando la priorità alla Lazio". L'amore per la città e l'entusiasmo e il calore del popolo lo hanno conquistato. Le offerte non mancano perché alcuni club esteri dei top 5 campionati sarebbero pronti ad accogliere l'ex merengues. Il giocatore, però, è affascinato dall'Italia e dalla Lazio. Brasiliano, ma con passaporto comunitario, il numero 12 è pronto per una nuova avventura.

INCOGNITE E SOLUZIONI - L'affare resta in bilico, però, perché da una parte il club capitolino è impegnato nelle cessioni e dall'altra Sarri ha manifestato dei dubbi. La tenuta atletica del calciatore e l'utilizzo con il contagocce dell'ultimo anno sono l'incognita. Il giocatore, però, è convintissimo delle sue possibilità ed è pronto anche a scommettere su se stesso. Come raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, il terzino sarebbe pronto a legare una parte del suo ingaggio alle presenze effettuate. Il 34enne di Rio De Janeiro è convinto di poter dire la sua e la maturità calcistica di una carriera lunga e ricca di successi gli permette di gestirsi senza particolari patemi d'animo. Il verdeoro si sta allenando e sta svolgendo un lavoro personalizzato per farsi trovare al top della condizione. Marcelo non ama fallire e spera di convincere Sarri con cui potrebbe esserci un contatto nelle prossime ore per provare a far scattare una scintilla. Quadri non ha dubbi: "Uno come lui non è in discussione. Sono convinto che in Italia possa fare la differenza. Mi ricordo quando la gente aveva dubbi sul ritorno in Italia di Maicon che poi fece la differenza. Inoltre la Lazio ha perso calciatori di esperienza come Lucas Leiva e Reina, uno come Marcelo farebbe la differenza anche come temperamento e abitudine a giocare determinate partite. Capisco le esigenze della Lazio, ma io ci andrei a occhi chiusi vista anche la sua voglia di arrivare alla Lazio". La piazza è in fermento, il giocatore preme, sta alla Lazio capire la fattibilità dell'operazione. Ieri intanto Marcelo - Lazio è entrato in tendenza su Twitter insieme alle parole Draghi e crisi di governo. Un affare a 360 gradi che entra nelle fasi cruciali.

