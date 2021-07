Calciomercato Lazio, il Venezia pensa a Kiyine: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - Manca più di un mese all’inizio della nuova stagione di Serie A. Il Venezia, neopromossa nella massima serie, cerca di rinforzare la propria rosa per farsi trovare pronta. Per quanto riguarda il centrocampo sta sondando il terreno in casa Lazio. Infatti, così come riporta TMW, i veneti avrebbero puntato il centrocampista della Lazio Sofian Kiyine. Il marocchino, appena rientrato dal prestito alla Salernitana, piace molto allo staff tecnico e alla dirigenza dei arancioverdi. Sono in corso i contatti tra i due club. Kiyine attualmente si trova nel centro sportivo di Formello, sta svolgendo lì sua preparazione con la speranza di essere aggregato al gruppo al lavoro ad Auronzo di Cadore con mister Sarri. Il Venezia potrebbe rappresentare un’opportunità importante per lui. Si attendono sviluppi che potrebbero arrivare presto.

