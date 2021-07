Calciomercato Lazio | Colpo centrato: arriva Luka Romero, la "mini-Pulce"

Colpo centrato: Luka Romero effettuerà domani le visite mediche di idoneità in Paideia. Classe 2004, il più giovane di sempre a esordire in Liga, è stato strappato al Siviglia e alla feroce concorrenza. Si è liberato a parametro zero, la Lazio dovrà versare semplicemente un premio di formazione. È un attaccante esterno, rapido, tecnico e mancino, qualcuno l’ha paragonato a Messi per le caratteristiche. La “mini-Pulce”, l’hanno soprannominato. La Lazio potrebbe aver chiuso un affare maxi.